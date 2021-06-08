Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола

Москва, 8 июня. Прием корвалола при сердечном приступе может привести к плачевным последствиям из-за его успокаивающего эффекта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач отметил, что «эмоционально нестабильные» пациенты привыкли хвататься за корвалол при проблемах с сердцем. Лекарство действительно хорошо помогает благодаря содержанию в нем фенобарбитала, которое когда-то было мощнейшим снотворным.

«Но если настоящий сердечный приступ, он (корвалол — Прим. ФАН) может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления. По его словам, не стоит «мерить давление три или четыре раза в день». Разовые подъемы ни о чем не скажут, нужно следить за изменением устойчивого давления.

Мясников посоветовал применять холтеровское мониторирование во время разовых скачков, для определения среднего давления. И делать это стоит один раз за три месяца. При этом он добавил, что ночное давление должно быть меньше, чем дневное.