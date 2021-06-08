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07:37
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Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
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06:39
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06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
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Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов

Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июня. Чемпионат Европы по футболу 2020 стартует 11 июня с матча сборных Турции и Италии, но у экспертов и букмекеров уже есть свои фавориты.

Футбольный турнир от УЕФА нередко удивляет фанатов. В прошлый раз победу в Евро одержала Португалия, которая в своей группе заняла лишь третье место и продвигалась по турнирной сетке неубедительно. В 2004 году триумфатором соревнования стала сборная Греции, которая проиграла лишь один раз, в матче против России на групповой стадии.

Однако, несмотря на периодические сюрпризы, у экспертов все же есть свои предположения относительно того, кто заберет кубок Евро-2020. Явными фаворитами являются три команды: Англия, Бельгия и Франция. Коэффициенты на их победу колеблются в пределах 6-6,5.

С прогнозистами соглашаются многие представители футбольного мира. Тренер Жозе Моуринью и его более опытный коллега Арсен Венгер уверены, что фаворитом является сборная Франции. По их мнению, эта команда еще даже не достигла своего пика, но при этом победила на Чемпионате мира в 2018 году. Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин также отметил подопечных Дидье Дешама, но уверен, что победителем может стать и Англия.

Что касается сборной России, то, по мнению экспертов, с вероятностью 1,4 она выйдет из группы. Проход в четвертьфинал оценивается примерно в 3,5-4. Полуфинал — от 10 до 15. Финал — не меньше 30. В победу подопечных Станислава Черчесова на Евро-2020 прогнозисты практически не верят и дают коэффициент от 60 до 75.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подверг критике решение правительства Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020.

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Все новости / Спорт / Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
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