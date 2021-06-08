Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета

Москва, 8 июня. Историк моды Александр Васильев назвал подходящие для дам элегантного возраста цвета в новом выпуске «Модного приговора» на Первом канале.

В телепередаче, по традиции, первым представил свой образ для преображения зрелой дамы «народный» стилист. Выход героини на подиум в выполненном в нежных оттенках комплекте из брюк и ассиметричного кардигана произвел фурор.

«Очень омолаживает!» – похвалил Васильев.

Эксперт уточнил, что элегантный возраст требует элегантных цветов. По его словам, комплект героини был подобран в лицеприятных, пастельных тонах, которые подходят к статусу героини и цвету ее волос.

Ранее Васильев в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале назвал иконой стиля в России актрису Ренату Литвинову. Иконой моды, по его мнению, является музыкальный продюсер Яна Рудковская.