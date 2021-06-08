Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым

Москва, 8 июня. Каждый второй клиент российских банков готов рекомендовать свою кредитную карту знакомым, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

Опыт рекомендации карты с лимитом заемных средств коллегам, знакомым или близким имеет 51% участников исследования. Советовать кредитные карты более склонны молодежь и работающие граждане.

«Чаще всего свои кредитные карты готовы рекомендовать работающие клиенты, клиенты высокодоходной группы, а также пользователи карт в возрасте 29-39 лет. Реже других готовы рекомендовать неработающие, представители возрастной группы 55+, клиенты с низким доходом», — приводит результаты исследования ТАСС.

Опрос проведен аналитическим центром НАФИ методом телефонного и онлайн-опроса в марте 2021 года. Опрошены 1 490 клиентов ведущих российских банков, где клиенты имеют не мене одной кредитной карты, включая карты с овердрафтом и карты рассрочки.

Ранее сообщалось, что в России банки выдали населению 1,14 трлн руб. в мае. Это на 12% меньше рекордных объемов кредитования в апреле, но сопоставимо с показателями марта, когда было выдано 1,19 трлн руб. Объемы кредитования по итогам мая выросли на 120% по сравнению с прошлым годом.