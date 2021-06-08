Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года

Киев, 8 июня. Самая большая ошибка НАТО с 2008 года, когда прошел Бухарестский саммит, заключается в молчании западных стран по поводу вступления Украины в альянс.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в рамках выступления в Киеве. Она заметила, что Киев уже 13 лет ждет «исторических ответов».

«Мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО», — сказала она.

Молчание показало Украине и украинскому народу, что ответов не предвидится. И это «самая большая ошибка» союзников - оставлять Украину в неопределенном состоянии относительно позиции, которая уже была закреплена во время саммита, притом что сейчас страна фактически укрепляет южный фланг альянса.

Интервью вице-премьера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в словах украинского политика «нет логики».