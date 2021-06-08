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07:37
Общество
Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
Общество
Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
Политика
Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
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Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
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ВМФ России получит новейший стелс-корабль

  /   Обновлено: 08 июня 2021 07:02
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
stat.mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Москва, 8 июня. Корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, построенным полностью по концепции «стелс», сообщил источник в судостроительной отрасли.

Корвет «Меркурий» получит радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. В рамках концепции «стелс» надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.

Данный корвет заложили 28 октября 2016 год. Корабль будет реализован с новым вооружением и получит возможность базирования беспилотников. Его передача Военно-морскому флоту запланирована на 2022 год.

Недавно автор американского журнала NI Дэвид Акс вспомнил случаи, когда советские атомные подлодки сталкивались с американскими надводными и подводными кораблями.

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Все новости / Армия / ВМФ России получит новейший стелс-корабль
корабль вмф вооружение
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