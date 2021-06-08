ВМФ России получит новейший стелс-корабль

Москва, 8 июня. Корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, построенным полностью по концепции «стелс», сообщил источник в судостроительной отрасли.

Корвет «Меркурий» получит радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. В рамках концепции «стелс» надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.

Данный корвет заложили 28 октября 2016 год. Корабль будет реализован с новым вооружением и получит возможность базирования беспилотников. Его передача Военно-морскому флоту запланирована на 2022 год.

Недавно автор американского журнала NI Дэвид Акс вспомнил случаи, когда советские атомные подлодки сталкивались с американскими надводными и подводными кораблями.