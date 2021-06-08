Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях

Кито, 8 июня. Правительство Эквадора хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией во всех возможных сферах, заявил экс-посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса.

Прадо Эспиноса занимает должность координатора эквадорского МИД. Он сообщил, что министры иностранных дел, производства, торговли, инвестиций и даже сам президент Эквадора Гильермо Лассо изъявили желание восстановить двусторонние отношения с Россией на всех уровнях и во всех возможных сферах.

«Лассо считает Россию одним из основных торговых партнеров Эквадора», — отметил бывший посол.

Он считает, что российский рынок очень важен и его нельзя оставлять без внимания. Бывшая администрация не развивала отношения с Москвой, а значит новая власть должна взять цель изменить «жизненно важную ситуацию».

Напомним, что предприниматель Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора 24 мая. Церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.