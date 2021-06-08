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07:37
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07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
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Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
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Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
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Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях

Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
Global Look Press  /  Franklin JÃ¡Come / ZUMAPRESS.com

Кито, 8 июня. Правительство Эквадора хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией во всех возможных сферах, заявил экс-посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса.

Прадо Эспиноса занимает должность координатора эквадорского МИД. Он сообщил, что министры иностранных дел, производства, торговли, инвестиций и даже сам президент Эквадора Гильермо Лассо изъявили желание восстановить двусторонние отношения с Россией на всех уровнях и во всех возможных сферах.

«Лассо считает Россию одним из основных торговых партнеров Эквадора», — отметил бывший посол.

Он считает, что российский рынок очень важен и его нельзя оставлять без внимания. Бывшая администрация не развивала отношения с Москвой, а значит новая власть должна взять цель изменить «жизненно важную ситуацию».

Напомним, что предприниматель Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора 24 мая. Церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.

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эквадор политика
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