Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 07:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:37
Общество
Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
Общество
Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
Политика
Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
Все новости
08 июня 07:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:37
Общество
Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
Общество
Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
Политика
Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
Все новости

Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам

  /   Обновлено: 08 июня 2021 07:30
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
pixabay.com  /  luxstorm

Москва, 8 июня. Начинающие инвесторы не должны гнаться за сверхдоходностью. Такой совет им дал глава «Росбанка» Илья Поляков.

В рисковые активы, по словам банкира, не стоит вкладывать больше четверти своих сбережений. Все решения, касающиеся инвестирования, нужно принимать взвешенно и хладнокровно, добавил Поляков.

«Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями», — подчеркнул глава «Росбанка» в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Большую часть сбережений Поляков посоветовал хранить на депозите. На фондовом рынке должна находиться лишь определенная доля средств.

Инвестор Иван Алехин ранее назвал самый простой способ уберечь свои сбережения от инфляции. Хранить денежные средства он порекомендовал на валютном счете в банке.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
инвестор банкир инвестиции росбанк
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 109659 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 62899 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 58793 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 35521 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34844 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru