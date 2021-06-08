Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам

Москва, 8 июня. Начинающие инвесторы не должны гнаться за сверхдоходностью. Такой совет им дал глава «Росбанка» Илья Поляков.

В рисковые активы, по словам банкира, не стоит вкладывать больше четверти своих сбережений. Все решения, касающиеся инвестирования, нужно принимать взвешенно и хладнокровно, добавил Поляков.

«Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями», — подчеркнул глава «Росбанка» в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Большую часть сбережений Поляков посоветовал хранить на депозите. На фондовом рынке должна находиться лишь определенная доля средств.

Инвестор Иван Алехин ранее назвал самый простой способ уберечь свои сбережения от инфляции. Хранить денежные средства он порекомендовал на валютном счете в банке.