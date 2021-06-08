Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой

Москва, 8 июня. Сын известного певца Кирилла Андреева стал отцом в 20 лет. Жена Аделина родила ему дочь.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев впервые стал дедом. Внучка артиста появилась на свет в одном из столичных родильных домов еще 4 июня, однако родственники предпочли утаить это важное событие.

О пополнении сообщила жена знаменитого певца Лола. По ее словам, девочка родилась здоровой, но больше никаких подробностей и фото она не обещала.

«Внучка родилась. Спасибо большое за поздравления», — рассказала она поклонникам.

Стоит отметить, артист всегда был очень близок с сыном, поэтому искренне радовался, когда наследник решил жениться. В прошлом году Андреев-младший сделал предложение своей девушке Аделине. Уже в апреле они объявили о скором пополнении.

Для 50-летнего Кирилла это первое рождение внука. Новоиспеченный дедушка пока не дает комментариев, но с нетерпением ждал рождение малышки.

Ранее стало известно, что легендарная российская поп-группа находится на грани распада. Продюсер Олеся Сазыкина предсказала группе «Иванушки International», которая недавно отметила сове 25-летие, скорый печальный исход. Причиной ее распада может стать уход солиста Кирилла Туриченко. Сазыкина считает, что артист больше не нуждается в коллективе после своего участия в сверхпопулярном рейтинговом шоу «Маска».