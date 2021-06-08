Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы

Нью-Йорк, 8 июня. Потребление большого количества кофеина повышает риск развития глаукомы более чем в три раза для генетически предрасположенных к высокому глазному давлению (ВГД) людей.

Ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай проанализировали записи о более 120 тысячах человек в возрасте от 39 до 73 лет, которые были собраны в период с 2006 по 2010 годы. Участники исследования заполнили диетические анкеты и передали для изучения образцы ДНК. Также учитывалось наличие глаукомы в их семейном анамнезе, сообщает MedicalXpress.

Исследование показало, что у добровольцев с высокой генетической предрасположенностью ежедневное потребление трех чашек кофе в день повышало риск глаукомы в 3,9 раза.

Ранее сообщалось, что спрос на кофе вырос в России в первом квартале текущего года почти на 20% в магазинах и более чем в 1,5 раза в вендинговых аппаратах. Объем продаж кофе в натуральном выражении увеличился на 20%.