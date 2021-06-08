Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%

Москва, 8 июня. Инфляция в России ускорилась с 5,53% в апреле до 6,02% в мае в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция в последний раз превышала 6,0% в октябре 2016 года. Потребительские цены по сравнению с апрелем увеличились на 0,74%, рост к декабрю 2020 года составил 3,48%. Инфляция за январь-май 2021 года выросла на 5,64% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Рост цен на продукты питания за год составил 8,07%. Цены на свеклу выросли на 35,3%, на охлажденную и мороженую курицу — на 19,65%. Помидоры подешевели на 8,3%. В категории непродовольственных товаров больше всего цены выросли на табачные изделия. Они стали дороже на 13,22%. В категории услуг сильнее всего подорожали услуги гостиниц (+22,68%), сообщает Росстат.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Центробанк РФ контролирует ситуацию с инфляцией. Согласно его прогнозу, годовая инфляция в России вряд ли превысит 6%.