Власти Канады прокомментировали ответные санкции России

Оттава, 8 июня. Правительство Канады сочло необоснованными санкции России против девяти своих граждан. Об этом сообщили в канадском МИД.

В министерстве сообщили об информированности о введенных ограничениях. В МИД Канады заявили, что введенные российские санкции против канадских граждан, среди которых и члены правительства, являются "неприемлемыми и необоснованными". Об этом информирует ТАСС.

Российские власти внесли девять канадских граждан в санкционный список, так как эти лица причастны к формированию и проведению антироссийского курса. Об этом сообщили в МИД России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва всегда открыта к диалогу с Оттавой.