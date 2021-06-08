Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США

Вашингтон, 8 июня. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани добивался от киевских властей начать расследование вмешательства Украины в электоральные процессы в США.

Опубликована запись разговора Джулиани с бывшим помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. В ней экс-адвокат Трампа говорил о причастности официальных украинских лиц к определенной деятельности на Украине во время американских выборов 2016 года. Об этом сообщает CNN.

Представители посольства США на Украине просили у них компромат на Дональда Трампа и руководителя избирательного штаба республиканца Пола Манафорта. Джулиани в записи начал требовать от Ермака начать расследование в отношении действующего президента США Джо Байдена.

Ранее сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что не поддержит законопроект, который призван расширить возможности голосования по почте, в ходе его рассмотрения в Конгрессе. По словам Манчина, одностороннее принятие Демократами закона, который не поддерживается Республиканской партией, негативно отразится на состоянии американского общества, усугубив его раскол.