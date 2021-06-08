Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию

Москва, 8 июня. Количество высокооплачиваемых рабочих мест в России в 2020 году побило десятилетний рекорд.

Во время кризисного 2020 года число рабочих мест с достойной зарплатой достигло 21,95 миллиона. При этом по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 1,2 миллиона, сообщает ТАСС. Исходя из этих данных, 31% россиян оказались во время пандемии на высокооплачиваемой работе.

«Пороговое значение зарплаты для многотерриториальных предприятий в 2020 году составляло 47,85 тыс. рублей или 41,63 тыс. рублей после вычета подоходного налога», — отметили аналитики.

Первые места по количеству рабочих мест с высокой зарплатой заняли Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Замкнули рейтинг Дагестан и Ингушетия.

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