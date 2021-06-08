Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками

Гонолулу, 8 июня. Певец Адам Левин вместе с женой Бехати Принслу и детьми отправился на Гавайи. Слитые в Сеть фото удивили фанатов его творчества.

Отпуск звездной пары проходит на Мауи. Это один из самых больших островов американского штата Гавайи. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Намибийка Бехати, являющаяся супермоделью из Victoria's Secret, была в бело-розовом купальнике от бренда Zebra. Ее супруг вышел на пляж в черных шортах. Судя по фотографиям, Адам держит себя в форме и является большим фанатом татуировок. Они покрывают почти все части его тела: обе руки, грудь, пресс, спина и левую ногу.

Знаменитая семья купалась в Тихом океане. На пляже певец и супермодель весело проводили время со своими дочерьми: четырехлетней Дасти Роуз и трехлетней Джио Грейс.

Пара начала отношения в 2012 году. Свадьба состоялась 19 июля 2014 года. Снимки сделаны вскоре после того как Адам Левин вернулся в шоу «Голос» после своего трехлетнего отсутствия.

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