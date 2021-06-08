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новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
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Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками

Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
wikipedia.org  /  gashleygoh / CC BY-SA 2.0

Гонолулу, 8 июня. Певец Адам Левин вместе с женой Бехати Принслу и детьми отправился на Гавайи. Слитые в Сеть фото удивили фанатов его творчества.

Отпуск звездной пары проходит на Мауи. Это один из самых больших островов американского штата Гавайи. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Намибийка Бехати, являющаяся супермоделью из Victoria's Secret, была в бело-розовом купальнике от бренда Zebra. Ее супруг вышел на пляж в черных шортах. Судя по фотографиям, Адам держит себя в форме и является большим фанатом татуировок. Они покрывают почти все части его тела: обе руки, грудь, пресс, спина и левую ногу.

Знаменитая семья купалась в Тихом океане. На пляже певец и супермодель весело проводили время со своими дочерьми: четырехлетней Дасти Роуз и трехлетней Джио Грейс.

Пара начала отношения в 2012 году. Свадьба состоялась 19 июля 2014 года. Снимки сделаны вскоре после того как Адам Левин вернулся в шоу «Голос» после своего трехлетнего отсутствия.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Элизабет Херли раскрыла свои секреты стройной фигуры. Звезда поддерживает форму без диет и тренировок.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
музыка maroon 5 адам левин
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