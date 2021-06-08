Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае

Москва, 8 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в мае ВВП России может показать аномально высокий рост.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Решетников сообщил журналистам, что в апреле 2021 года рост ВВП России в годовом выражении составил 10,7%. В мае цифры тоже будут «аномально высокими», уточнил министр.

«Потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими», — сообщил в интервью газете «Известия» Решетников.

Глава Минэкономразвития посоветовал ориентироваться на показатели 2019 года, «позитив» есть и относительно них. По словам министра, экономика страны восстанавливается лучше ожиданий. Решетников подчеркнул, что позитив важно подкрепить системными изменениями и начать реализацию инвестиционных проектов, чтобы «ощутимый подъем» стал «последовательным движением».

Ранее Решетников заявил, что Валовой внутренний продукт России в апреле вырос на 10,7%. По его словам, экономика достигнет среднего уровня четвертого квартала 2019 года в июне-июле 2021 года.