Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток

Москва, 8 июня. Российские ученые смогли оживить проспавших в вечной мерзлоте на востоке Якутии 24 тысячи лет бделлоидных коловраток, сообщает Current Biology.

Микроскопические животные были обнаружены на глубине порядка 3,5 метра. После оттаивания коловратки ожили и даже начали размножаться. Авторы работы подчеркивают, что их открытие является убедительным доказательством того, что многоклеточные животные способны выдерживать в криптобиозе десятки тысяч лет.

Эксперты подчеркивают, что коловратки очень живучи. Поэтому они представляют интерес для биологов, которые исследуют выживающих при крайне экстремальных условиях животных.

Ранее специалисты из Бингемтонского университета в США и Университета Торонто в Канаде обнаружили способность ящериц анолисов дышать под водой. В этом им помогают специальные воздушные пузыри, прикрепленные к мордам.