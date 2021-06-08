Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу

Улан-Удэ, 8 июня. Глава Бурятии Алексей Цыденов оштрафован региональным главком МЧС на три тысячи рублей за разведение костра на берегу реки.

Цыденов на своей странице в Instagram рассказал, что в майские праздники находился в трехдневном отпуске. По его словам, спасатели оштрафовали его за разведение костра.

«И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — написал он.

Глава Бурятии сопроводил сообщение фотографиями постановления об административном наказании и квитанции об оплате штрафа. В нем говорится, что Цыденов развел костер и использовал открытый огонь для приготовления еды вне специально отведенном месте в период действия особого противопожарного режима в республике.

Ранее Цыденов рассказал о туристическом будущем Байкала. Он отметил необходимость создания условий для цивилизованного туризма.