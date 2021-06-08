Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе

Вашингтон, 8 июня. Женщину обвиняют в стрельбе в маникюрном салоне в Техасе. В результате происшествия был ранен владелец.

Американка открыла огонь, потому что ее возмутила стоимость услуг. Это сказано в заявлении местного шерифа, передает РИА Новости.

В мае полицейские получили сообщение о стрельбе в салоне округа Харрис, штата Техас. Приехав на место инцидента, правоохранители нашли 42-летнего мужчину с огнестрельными ранениями, который является владельцем салона. Женщина, открывшая огонь, скрылась.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики оценили его состояние как стабильно тяжелое. Преступнице были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что двое мужчин сильно избили и ограбили компанию друзей в Санкт-Петербурге. В результате конфликта преступники отобрали у потерпевших куртку, документы, цепочку, наушники и немного денег. Злоумышленников задержали.