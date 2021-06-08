София, 8 июня. Дизайнеры нанесли на футбольную форму сборной Украины контур страны, на котором есть очертания Крыма. Это вызвало возмущение среди жителей Болгарии.

В России заявили, что такой шаг со стороны Украины — это политическая провокация. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Украинцы в очередной раз пытаются напомнить, что они — невинная жертва российской агрессии. Лучше бы тогда на футболках напечатали портрет Бандеры с надписью «Бандера — наш герой!»» — подчеркнул пользователь под ником Julian Mall.

Другой болгарин отметил, что Крым никак не связан с Украиной. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал полуостров Незалежной в 1954 году. Однако президент России Владимир Путин исправил эту историческую несправедливость семь лет назад.

«Крым был аннексирован Россией в 2014 году» — это глубоко ошибочное утверждение, фальсифицирующее историческую правду. Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95% голосов были «за»», — поделился мнением Араламбене му е майката.

Один из пользователей иронизирует, считая, что Крым может быть украинским только на футбольной форме или на картинках. Сам полуостров принадлежит его народу.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков осудил УЕФА в отношении формы сборной Украины. По его мнению, в этом решении есть политическая подоплека.