Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 06:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
05:00
Шоу-бизнес
«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке
05:00
Шоу-бизнес
«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
Все новости
08 июня 06:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
05:00
Шоу-бизнес
«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке
05:00
Шоу-бизнес
«Вместе пройден немалый путь»: режиссер Влад Фурман об актере Алексее Федькине
Все новости

Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма

Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
ffu.org.ua

София, 8 июня. Дизайнеры нанесли на футбольную форму сборной Украины контур страны, на котором есть очертания Крыма. Это вызвало возмущение среди жителей Болгарии.

В России заявили, что такой шаг со стороны Украины — это политическая провокация. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Украинцы в очередной раз пытаются напомнить, что они — невинная жертва российской агрессии. Лучше бы тогда на футболках напечатали портрет Бандеры с надписью «Бандера — наш герой!»» — подчеркнул пользователь под ником Julian Mall.

Другой болгарин отметил, что Крым никак не связан с Украиной. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал полуостров Незалежной в 1954 году. Однако президент России Владимир Путин исправил эту историческую несправедливость семь лет назад.

«Крым был аннексирован Россией в 2014 году» — это глубоко ошибочное утверждение, фальсифицирующее историческую правду. Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95% голосов были «за»», — поделился мнением Араламбене му е майката.

Один из пользователей иронизирует, считая, что Крым может быть украинским только на футбольной форме или на картинках. Сам полуостров принадлежит его народу.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков осудил УЕФА в отношении формы сборной Украины. По его мнению, в этом решении есть политическая подоплека.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
футбол болгария соцсети форма сборная украины
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 107296 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 61902 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 50810 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34947 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34695 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru