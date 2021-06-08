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Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
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Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
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Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
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05:19
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Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту

Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
Global Look Press  /  Matteo Nardone

Лос-Анджелес, 8 июня. Анджелина Джоли появилась на публике в ярком платье на праздновании своего 46-летия вместе с шестью детьми. Это первый выход в свет после проигрыша в суде экс-супругу Брэду Питту.

Таблоид DailyMail опубликовал фотографии голливудской актрисы, выходящей из ресторана TAO в Лос-Анджелесе вместе со своими детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летним Шайло, и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Джоли сменила свой фирменный черный готический гардероб на ярко-желтое свободное платье до колен и бежевые туфли. И актриса, и ее дети вышли в защитных масках.

Это стало первым появлением Джоли на людях после того, как суд разрешил Питту совместную опеку над их детьми после долгой и очень неприятной судебной тяжбы. В конце мая суд постановил, что Брэд и Анджелина будут совместно опекать всех своих детей, за исключением Мэддокса, который больше не является несовершеннолетним.

В беседе со СМИ Джоли подчеркнула, что «никогда не сможет простить» Брэда, и считает, что их судебная тяжба «далека от завершения». Источники сообщали, что звезда отдаст «все, что у нее есть», чтобы обжаловать решение в суде. Не довольна актриса была тем, что суд не допустил детей давать показания.

Роман Джоли и Питта начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» летом 2004 года. Тогда Брэд был еще женат на Дженнифер Энистон. После неоднозначного начала они быстро стали самой знаменитой парой Голливуда и спешно обзавелись семьей. Свадьбу артисты сыграли в 2014 году во Франции.

В августе 2016 года Джоли подала на развод и попросила опеку над их детьми, положив начало долгой правовой войне. В 2019 году Питт в одном из интервью признался, что обратился к «Анонимным Алкоголикам» (АА) после того, как расстался с Анджелиной, потому что его пьянство вышло из-под контроля.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
джоли питт анджелина джоли развод
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