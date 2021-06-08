Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту

Лос-Анджелес, 8 июня. Анджелина Джоли появилась на публике в ярком платье на праздновании своего 46-летия вместе с шестью детьми. Это первый выход в свет после проигрыша в суде экс-супругу Брэду Питту.

Таблоид DailyMail опубликовал фотографии голливудской актрисы, выходящей из ресторана TAO в Лос-Анджелесе вместе со своими детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летним Шайло, и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Джоли сменила свой фирменный черный готический гардероб на ярко-желтое свободное платье до колен и бежевые туфли. И актриса, и ее дети вышли в защитных масках.

Это стало первым появлением Джоли на людях после того, как суд разрешил Питту совместную опеку над их детьми после долгой и очень неприятной судебной тяжбы. В конце мая суд постановил, что Брэд и Анджелина будут совместно опекать всех своих детей, за исключением Мэддокса, который больше не является несовершеннолетним.

В беседе со СМИ Джоли подчеркнула, что «никогда не сможет простить» Брэда, и считает, что их судебная тяжба «далека от завершения». Источники сообщали, что звезда отдаст «все, что у нее есть», чтобы обжаловать решение в суде. Не довольна актриса была тем, что суд не допустил детей давать показания.

Роман Джоли и Питта начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» летом 2004 года. Тогда Брэд был еще женат на Дженнифер Энистон. После неоднозначного начала они быстро стали самой знаменитой парой Голливуда и спешно обзавелись семьей. Свадьбу артисты сыграли в 2014 году во Франции.

В августе 2016 года Джоли подала на развод и попросила опеку над их детьми, положив начало долгой правовой войне. В 2019 году Питт в одном из интервью признался, что обратился к «Анонимным Алкоголикам» (АА) после того, как расстался с Анджелиной, потому что его пьянство вышло из-под контроля.