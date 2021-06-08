Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР

Цзинань, 8 июня. Трое из шести горняков оказались под завалом после обрушения угольной шахты. Инцидент произошел в провинции Шаньдун в восточной части Китая, пишет агентство Синьхуа.

Происшествие случилось в понедельник в 23:06 (18:06 по Москве) в районе уезда Вэйшань. В китайской шахте обрушился потолок, в результате чего под завал попали шесть человек. Позже троих горняков удалось вытащить, однако еще трое остались в опасности.

По факту данного инцидента ведется следствие. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Также недавно в одном из городов Германии обрушился пешеходный мост. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.