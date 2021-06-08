«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке

Москва, 8 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в ее браке наступил непростой период. Певица пожаловалась поклонникам на целый ряд сложностей.

В своем Instagram-аккаунте Седокова опубликовала фотографию в компани возлюбленного Яниса. Супруги запечатлены у бассейна, оба в отличной физической форме. Артистка выбрала красное мини-бикини, а ее муж предпочел голый торс. Несмотря на счастливые лица на фотографии, певица призналась, что в их паре есть ряд сложностей.

«Год инсайтов, принятия себя, выводов, отрицания, сомнений в себе, предательства и принятия всего этого. Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель», — написала она.

Анна и Янис поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нем лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. Несмотря на длительную совместную жизнь в США, лишь недавно они по-настоящему поняли друг друга.

«Я вдруг четко поняла. Что цель — это не главное. Путь к цели, это настоящее. Я бы конечно попросила Небеса чуть меньше испытаний, пожалуйста. Но если будет по другому, мы все равно будем крепко держать друг друга за руки», — призналась Седокова.

Недавно Седокова рассказала о редких встречах со средней дочерью Моникой, которая живет в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. По ее словам, невероятное счастье обнимать и прижимать к себе ребенка.