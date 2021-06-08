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08 июня 06:10
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новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
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«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке
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«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке

Шоу-бизнес
«Было сложно»: Седокова рассказала о предательстве в браке
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 8 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в ее браке наступил непростой период. Певица пожаловалась поклонникам на целый ряд сложностей.

В своем Instagram-аккаунте Седокова опубликовала фотографию в компани возлюбленного Яниса. Супруги запечатлены у бассейна, оба в отличной физической форме. Артистка выбрала красное мини-бикини, а ее муж предпочел голый торс. Несмотря на счастливые лица на фотографии, певица призналась, что в их паре есть ряд сложностей.

«Год инсайтов, принятия себя, выводов, отрицания, сомнений в себе, предательства и принятия всего этого. Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель», — написала она.

Анна и Янис поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нем лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. Несмотря на длительную совместную жизнь в США, лишь недавно они по-настоящему поняли друг друга.

«Я вдруг четко поняла. Что цель — это не главное. Путь к цели, это настоящее. Я бы конечно попросила Небеса чуть меньше испытаний, пожалуйста. Но если будет по другому, мы все равно будем крепко держать друг друга за руки», — призналась Седокова.

Недавно Седокова рассказала о редких встречах со средней дочерью Моникой, которая живет в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. По ее словам, невероятное счастье обнимать и прижимать к себе ребенка.

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шоу-бизнес анна седокова инстаграм
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