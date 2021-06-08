Авторы Mass Effect: Legendary Edition выпустили патч по озвучке и субтитрам

Москва, 8 июня. Канадская компания BioWare выпустила новый патч для известной игры Mass Effect: Legendary Edition. Обновление решит проблемы с озвучкой, субтитрами и общим игровым процессом.

Патч выпущен для разрешения проблем, с которыми сталкивались некоторые игроки. Больше геймеров не побеспокоит неисправность, из-за которой было невозможно получить часть трофеев. Однако особое внимание стоит уделить появившейся возможности использовать английскую озвучку с субтитрами на любом языке.

Также было исправлено освещение в некоторых кат-сценах. Была повышена производительность игры при использовании разных конфигураций ПК, была ликвидирована причина отсутствия стабильного контакта беспроводных гарнитур и устройств с приложением Xbox.

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