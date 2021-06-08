«Наступил регресс»: тяжелобольная экс-жена Аршавина вновь оказалась в больнице  

Санкт-Петербург, 8 июня. Состояние экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы вновь ухудшилось. После ремиссии болезнь вернулась и теперь обострились проблемы с ногами.

На своей странице в Instagram Аршавина (Казьмина) сообщила, что испытывает сейчас «сильную боль и недомогание».

«Уже долго лечусь и с терпением выношу все, что нужно делать. Наступает ремиссия, потом снова откатываемся назад, когда аутоиммунная система снова подключается. Но это не только боль, ежедневные процедуры, слезы внутри, что мне не добраться до главного-полного выздоровления и пластического хирурга», — рассказала она.

Состояние ухудшают и стрессовые ситуации, которые, по словам Аршавиной, «возникают извне не без участия людей». Лечение обходится дорого и алиментов «с трудом хватает».

Недавно ей пришлось перенести новую операцию из-за приступа перитонита. Несколько дней Алиса провела в коме, после которой долго восстанавливалась. Спустя два месяца после выписки из клиники начались серьезные проблемы с ногами.

«Наступил регресс, когда уже почти вылечили, на одной ноге лопнула новая кожа, откатились обратно», — цитирует Аршавину Life.

Алиса несколько дней назад опубликовала видео, снятое в больнице, куда она вместе с дочкой Есенией приехала на перевязку. В ролике девочка трогательно заботится о маме, помогая медсестре перебинтовать мамины ноги.

«Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги», — подписала она видео.

О проблемах с ногами Аршавина впервые сообщила еще в начале апреля, когда только выписалась из петербургской клиники. Тогда у нее воспалились пролежни. По словам Алисы, причиной ухудшения самочувствия стал аутоиммунный некроз, после которого последовал сепсис. Тогда она подчеркивала, что предположения о том, что проблемы со здоровьем начались после пластической операции, — всего лишь слухи.