Владельцы WhatsApp будут получать звонок при попытке входа с нового устройства

Москва, 8 июня. Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получили возможность входить в аккаунт с другого устройства более быстро, без единоразового кода.

Сейчас для входа в учетную запись в WhatsApp используются SMS-пароли — на смартфон приходит код. Разработчики решили, что теперь для получения доступа к аккаунту достаточно звонка. Отвечать на него не понадобится — приложение запросит доступ к истории вызовов.

Ранее принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp начал блокировать некоторые функции. Ограничения коснулись пользователей, которые не стали принимать обновленное соглашение о конфиденциальности. Измененные правила предполагают обмен информацией между владельцем аккаунта и Facebook.