Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»

Лондон, 8 июня. Певцы Эд Ширан, Элтон Джон и Брэнди Карлайл вместе с актрисой Кортни Кокс исполнили песню для ее коллеги по ситкому «Друзья» Лизы Кудроу.

Звезды спели хит сэра Элтона 1971 года. Его Фиби Буффе (персонаж Лизы Кудроу. — Прим. ред.) исполнила в одном из эпизодов знаменитого сериала. Об этом сообщает The Sun.

«Лиза Кудроу, это для тебя», — произносит в начале видео Эд Ширан.

Знаменитости слегка изменили слова песни, что отсылает к сцене ситкома, в которой Фиби говорит друзьям, что, по ее мнению, это и были настоящие слова песни. Кудроу сняла видео-ответ.

«Исключительно хорошо. Это была самая захватывающая вещь на свете, это было так круто. Хотя формально все звучало так: «Обними меня крепче, юный Тони Данза». Но то, что вы исполнили, тоже было здорово! Включая оригинальную песню, сэр Элтон, она была действительно хороша», — рассказала Лиза через смех.

Ранее стало известно, что звезда «Друзей» Мэттью Пэрри сообщил о разрыве отношений с литературным агентом Молли Гурвиц. Полгода назад пара объявила о помолвке.