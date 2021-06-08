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04:38
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Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки на Украине
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
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Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
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Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»

Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
wikimedia.org  /  Lan Bui / CC-BY-SA-2.0

Лондон, 8 июня. Певцы Эд Ширан, Элтон Джон и Брэнди Карлайл вместе с актрисой Кортни Кокс исполнили песню для ее коллеги по ситкому «Друзья» Лизы Кудроу.

Звезды спели хит сэра Элтона 1971 года. Его Фиби Буффе (персонаж Лизы Кудроу. — Прим. ред.) исполнила в одном из эпизодов знаменитого сериала. Об этом сообщает The Sun.

«Лиза Кудроу, это для тебя», — произносит в начале видео Эд Ширан.

Знаменитости слегка изменили слова песни, что отсылает к сцене ситкома, в которой Фиби говорит друзьям, что, по ее мнению, это и были настоящие слова песни. Кудроу сняла видео-ответ.

«Исключительно хорошо. Это была самая захватывающая вещь на свете, это было так круто. Хотя формально все звучало так: «Обними меня крепче, юный Тони Данза». Но то, что вы исполнили, тоже было здорово! Включая оригинальную песню, сэр Элтон, она была действительно хороша», — рассказала Лиза через смех.

Ранее стало известно, что звезда «Друзей» Мэттью Пэрри сообщил о разрыве отношений с литературным агентом Молли Гурвиц. Полгода назад пара объявила о помолвке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
Элтон Джон друзья эд ширан Кортни Кокс Лиза Кудроу
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