Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки на Украине

Ровно, 8 июня. Инцидент произошел в Ровенской области. Пострадавшей стала 64-летняя женщина, устроившая торговлю рядом с заведением напавшей бизнесвумен.

Владелицу торговой площадки, судя по всему, не устроило, что пенсионерка в непосредственной близости продавала продукцию собственного приготовления. Об этом сообщает портал Znaj.ua.

После нападения в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, после чего отпустили домой.

«Из-за стихийной торговли между 64-летней пенсионеркой (жительницей села Корчевье) и владелицей одного из заведений возник конфликт, в результате чего женщине, которая продавала домашнюю продукцию в неустановленном месте, банкой со сметаной жительница Костополя нанесла удар по голове», — сообщается на официальном сайте правоохранительных органов.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Инцидент произошел на улице Грушевского возле местного рынка.

Ранее стало известно, что в канадском Лондоне водитель целенаправленно сбил мусульманскую семью. Из пятерых пострадавших выжил только девятилетний ребенок.