Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19

Вашингтон, 8 июня. Президент США Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским планы Белого дома предоставить Киеву 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Лидеры двух стран побеседовали по телефону в понедельник, 7 июня. По итогам переговоров пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала письменное заявление.

«Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс. доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией», — говорится в заявлении Псаки.

Кроме того, президенты обсудили стратегическое партнерство двух стран в поддержку проведения программы реформ и реализации плана по борьбе с коррупцией на Украине. Американский лидер «подтвердил непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом «российской агрессии в Донбассе и Крыму», отмечается в заявлении.

Ранее Зеленский заявил, что Байден пригласил его посетить Вашингтон в июле. Глава страны отметил, что собирается обсудить на встрече пути стратегического сотрудничества США и Украины.