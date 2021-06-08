Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье

Владивосток, 8 июня. Мужчина из города Партизанск поехал на рыбалку, которая обернулась настоящей трагедией.

Происшествие произошло в поселке Лозовый, который находится рядом с водосбросом местной ГРЭС. 72-летний рыбак закинул удочку, но случайно зацепился за высоковольтную линию, которая проходила выше. В результате этого мужчина получил сильный разряд.

Очевидцы утверждают, что тело мужчины обгорело мгновенно. Он получил ожог 90% кожи.

Мужчине срочно вызвали скорую помощь. Медицинским работникам пришлось доставить рыбака с максимальной осторожностью. Врачам не удалось спасти пострадавшего. Травмы были несовместимы с жизнью. КП отмечает, что это не первая похожая трагедия.

Ранее сообщалось, что во время пожара были уничтожена церковь из киноленты «Остров» в Карелии. Ее построили для декорации к фильму Павла Лунгина.