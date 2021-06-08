Париж, 8 июня. Футбольная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в форме с государственным контуром, включающим территорию Крыма. Читатели Le Figaro возмущены этим решением.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко через свой аккаунт в Facebook заявил, что для игроков сборной была разработана особая форма, на которой изображена карта государства. Однако она включает в себя и Крым, который в 2014 году по результатам референдума перешел в состав России. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Стоит ли напоминать о том, что решение о присоединении Крыма к России получило широкую поддержку местного населения, которое гораздо ближе к русской культуре», — отметил Costa Raccaro.

Один из пользователей предложил подумать о местном населении. Оно всегда было за Россию, его оскорбляла так называемая «украинская нация», которая считает, что жители полуострова не могут принять решение самостоятельно.

«Если слишком сильно мешать спорт с политикой, можно дойти до упразднения международных соревнований. Украинский режим — достойный продолжатель тех, кто рьяно сотрудничал с нацистами», — раскритиковал представителей ФФУ Vincent NETTER.

Читатель под ником Benjamin001 считает, что спорт и политика несовместимы. Футбольная федерация Украины заслуживает санкций.

«У одних Крым на футболке, у других — в составе страны», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, как к форме сборной Украины относятся крымские спортсмены. Глава Федерации футбола Севастополя Александр Красильников заявил, что этот шаг ничего не меняет. Крым все равно остается Россией.