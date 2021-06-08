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новостей
04:38
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Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки на Украине
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
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Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков

Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
pixabay.com

Абу-Даби, 8 июня. Все большее число людей пьют энергетические напитки. Однако, несмотря на эффект, который они дают, их употребление лучше ограничить из-за их опасности для организма.

Отчет об энергетиках был опубликован сайтом Only My Health. Согласно представленной статье, в их составе есть как полезные, так и вредные вещества. Об этом сообщает ИноСМИ.

К положительным сторонам этой продукции можно отнести повышение работоспособности, концентрации и выносливости. В ней содержится креатин, который помогает наращивать мышечную массу. Есть и аминокислоты или их производные. Также в составе некоторых энергетиков есть экстракт расторопши пятнистой. Она освобождает печень от токсинов.

Однако есть у этих напитков и недостатки. Эксперты отмечают, что в них содержится очень много кофеина и сахара. Это увеличивает вероятность появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, энергетики вызывают бессонницу, тревожность, повышают артериальное давление.

Особенно напитки вредны для детей и беременных или кормящих грудью женщин. Они вредят желудочно-кишечному тракту, провоцируя диарею.

Ранее лауреат премии «Петербуржец года» 2020 года Александр Копылов в рамках брифинга Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» объяснил, откуда на полках магазинов берется просрочка.

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здоровье зож энергетики
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