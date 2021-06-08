Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков

Абу-Даби, 8 июня. Все большее число людей пьют энергетические напитки. Однако, несмотря на эффект, который они дают, их употребление лучше ограничить из-за их опасности для организма.

Отчет об энергетиках был опубликован сайтом Only My Health. Согласно представленной статье, в их составе есть как полезные, так и вредные вещества. Об этом сообщает ИноСМИ.

К положительным сторонам этой продукции можно отнести повышение работоспособности, концентрации и выносливости. В ней содержится креатин, который помогает наращивать мышечную массу. Есть и аминокислоты или их производные. Также в составе некоторых энергетиков есть экстракт расторопши пятнистой. Она освобождает печень от токсинов.

Однако есть у этих напитков и недостатки. Эксперты отмечают, что в них содержится очень много кофеина и сахара. Это увеличивает вероятность появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, энергетики вызывают бессонницу, тревожность, повышают артериальное давление.

Особенно напитки вредны для детей и беременных или кормящих грудью женщин. Они вредят желудочно-кишечному тракту, провоцируя диарею.

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