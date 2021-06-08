Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки

Москва, 8 июня. Напитки, как и еда, могут содержать большое количество калорий, которые помешают похудению.

К таким напиткам, которые стоит исключить из рациона, относятся свежевыжатые соки, которые являются «жидкими калориями», сладкие газировки, газировки с сахарозаменителями. Последние так и вовсе не несут никакой пользы здоровью, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

«Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа», — отметила специалист.

Оптимальный вариант для похудения — вода. Чтобы она не надоела, можно иногда добавлять туда сок лимона. Также не следует полагаться на мнение о жиросжигающем свойстве кофе: этот напиток ускоряет метаболизм, но не настолько, как принято думать.

Но свежевыжатый апельсиновый сок все равно лучше не списывать со счетов. Недавно ученые выяснили, что он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, употребление сока на регулярной основе может стать хорошей профилактикой слабоумия.