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04:38
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Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки на Украине
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
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Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки

Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
Unsplash  /  Melissa Walker

Москва, 8 июня. Напитки, как и еда, могут содержать большое количество калорий, которые помешают похудению.

К таким напиткам, которые стоит исключить из рациона, относятся свежевыжатые соки, которые являются «жидкими калориями», сладкие газировки, газировки с сахарозаменителями. Последние так и вовсе не несут никакой пользы здоровью, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

«Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа», — отметила специалист.

Оптимальный вариант для похудения — вода. Чтобы она не надоела, можно иногда добавлять туда сок лимона. Также не следует полагаться на мнение о жиросжигающем свойстве кофе: этот напиток ускоряет метаболизм, но не настолько, как принято думать.

Но свежевыжатый апельсиновый сок все равно лучше не списывать со счетов. Недавно ученые выяснили, что он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, употребление сока на регулярной основе может стать хорошей профилактикой слабоумия.

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диета похудение диетолог
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