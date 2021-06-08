Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги

Москва, 8 июня. Опрос, в котором поучаствовали люди, никогда не бравшие кредит, показал, что половина россиян опасается влезть в долги.

Причем больше всего такая перспектива пугала женщин (49%), чуть меньше долговой ямы опасались мужчины (46%), сообщает ТАСС. Еще 37% опрошенных заявили, что им и так хватает денег, и они не нуждаются в кредитах.

Такое финансовое благополучие чаще наблюдалось у мужчин, чем у женщин (41% против 33%). Еще 36% усомнились в выгоде такого шага, а 4% попросту не смогли взять кредит из-за того, что банки им отказали. Еще 3% озвучили различные малопопулярные причины, например, такую, что кредитные обязательства портят семейные отношения.

Недавно психолог рассказала, как разбогатеть. По ее словам, необходимо преодолеть передающийся по наследству «страх бедняка» и твердо определить для себя цели материального благополучия.