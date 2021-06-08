Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля

Москва, 8 июня. Позитивные новости о запуске газопровода «Северный поток — 2» снижают нервозность вокруг рубля, заявил глава Министерства экономического развития (МЭР) РФ Максим Решетников.

По словам министра, благодаря медийному фону курс национальной валюты может стать ближе к справедливым значениям.

«Поскольку рубль, с нашей точки зрения, ослаблен относительно фундаментальных факторов, то мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям, в том числе благодаря медийному фону», — сообщил в интервью газете «Известия» Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что подобная тенденция «притормозит» инфляцию и в среднесрочной перспективе «добавит необходимые десятые процентного пункта».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее президент России Владимир Путин уже сообщил об окончании прокладки первой нитки трубопровода. Вторая нитка, по его словам, будет достроена в течение 1,5–2 месяцев.