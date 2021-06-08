Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»

Москва, 8 июня. Ученые факультета психологии МГУ оценили уровень стресса у врачей в «красной зоне» во время первой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Общественное здоровье».

Авторы исследования считают, что медицинские работники в целом справились с ситуацией в самое тяжелое время, когда информации о новой инфекции не хватало. Так, у 7% опрошенных медицинских работников был высокий уровень стресса, у 49% — пограничный, у остальных — средний и низкий.

Выяснились некоторые интересные закономерности. Стрессу оказались наименее подвержены те, кто живут с детьми или близкими людьми. Одинокие люди оказались более восприимчивы такому состоянию.

Руководители больниц и врачи показали в целом более высокие уровни стресса. У младшего и среднего медицинского персонала этот показатель оказался более низким.

Результаты опроса российских медиков в целом сопоставимы с данными по другим странам. Средние показатели стресса у мужчин и женщин оказались примерно на одинаковом уровне. Об этом пишет «Российская газета».

Исследователи из США ранее рассказали, что стресс во время беременности может способствовать развитию астмы у ребенка.