Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 04:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
Все новости
08 июня 04:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
Все новости

«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине

Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Киев, 8 июня. Украинский эксперт Андрей Золотарев объяснил, почему скончавшиеся российские артисты остаются в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины деятелей.

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» считает, что певец Иосиф Кобзон, актеры Василий Лановой и Олег Табаков остаются в списке представляющих угрозу нацбезопасности Украины деятелей, поскольку украинские власти пытаются разорвать культурные связи с Россией. В то же время он отметил, что такие действия носят ритуальный характер.

«Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер», — уточнил Золотарев.

По его мнению, украинский минкульт еще не сверил информацию о том, кто из списка уже умер. Золотарев подчеркнул, что это является очередным показателем качества работы госаппарата Украины.

Ранее рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. Он добавил, что для того, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы, нужно заложить «надежный фундамент» в 2021 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
украина россия кобзон табаков артисты Лановой
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 106081 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 61309 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 45850 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34647 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34598 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru