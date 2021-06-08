«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине

Киев, 8 июня. Украинский эксперт Андрей Золотарев объяснил, почему скончавшиеся российские артисты остаются в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины деятелей.

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» считает, что певец Иосиф Кобзон, актеры Василий Лановой и Олег Табаков остаются в списке представляющих угрозу нацбезопасности Украины деятелей, поскольку украинские власти пытаются разорвать культурные связи с Россией. В то же время он отметил, что такие действия носят ритуальный характер.

«Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер», — уточнил Золотарев.

По его мнению, украинский минкульт еще не сверил информацию о том, кто из списка уже умер. Золотарев подчеркнул, что это является очередным показателем качества работы госаппарата Украины.

Ранее рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. Он добавил, что для того, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы, нужно заложить «надежный фундамент» в 2021 году.