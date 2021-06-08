ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо

Москва, 8 июня. Проверка Федеральной антимонопольной службой торговых сетей не выявила нарушений, связанных с ростом цен на свинину и говядину.

Росстат сообщил о росте цен на свинину и говядину с 25 по 31 мая в России. ФАС нарушений не выявила, передает РИА Новости.

«Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено», — сообщили в службе.

В ФАС сообщили, что рост цен на овощи носит сезонный характер. Цены на плодоовощную продукцию выросли за счет поступления в магазины урожая нынешнего года.

Ранее были названы продукты-лидеры по росту цен в России за май. Больше всех в цене прибавила свекла — 35,3%. Следом идут капуста, подорожавшая на 25,2%, морковь — на 18,8% картофель — на 15,4%, лимоны — на 12,8%, лук — на 11,3%. Стоимость винограда в мае выросла на 4,2%, майонеза — на 3%, баранины и гречки — на 2,7%, маргарина — на 2,4%, сообщал Росстат.