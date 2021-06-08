Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 04:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
Все новости
08 июня 04:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
Все новости

Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин

Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 8 июня. Специалисты проводят анализы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения беременными женщинами. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что были проведены исследования пациентов, которые прошли вакцинацию. Также среди них были и беременные женщины, которые не знали о своем положении. На данный момент проходит анализ полученных данных, сообщил министр журналисту ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы министерства, исчерпывающие выводы об исследовании можно будет сделать по прошествии нескольких недель. Мурашко также поделился, что в ближайшем будущем будет оцениваться безопасность вакцинации от коронавируса для детей.

Министр недавно озвучил сроки старта вакцинации для иностранцев, которые работают на территории России. По его словам, граждане других государств смогут привиться от коронавируса в течение трех-четырех недель.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
вакцина пмэф мурашко Спутник V
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 106081 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 61309 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 45850 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34647 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34598 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru