Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин

Санкт-Петербург, 8 июня. Специалисты проводят анализы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения беременными женщинами. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что были проведены исследования пациентов, которые прошли вакцинацию. Также среди них были и беременные женщины, которые не знали о своем положении. На данный момент проходит анализ полученных данных, сообщил министр журналисту ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы министерства, исчерпывающие выводы об исследовании можно будет сделать по прошествии нескольких недель. Мурашко также поделился, что в ближайшем будущем будет оцениваться безопасность вакцинации от коронавируса для детей.

Министр недавно озвучил сроки старта вакцинации для иностранцев, которые работают на территории России. По его словам, граждане других государств смогут привиться от коронавируса в течение трех-четырех недель.