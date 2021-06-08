В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»

Киев, 8 июня. Американским властям необходимо отказаться от попыток говорить с Россией с «позиции силы», потому что подобный подход является бесперспективным.

Таким мнением поделился член международного комитета российского Совфеда Сергей Цеков, комментируя предстоящие переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В администрации 46-го лидера США сообщили о начале европейского турне американского политика, которое подразумевает личную встречу с Путиным в Женеве «с позиции силы».

«С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее Цеков заявил, что американское оружие убивает жителей Украины. По его словам, самые отъявленные сепаратисты сегодня сидят в киевских кабинетах, в то время как простое население Донбасса выступает за братство славянских народов, писал ФАН.