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Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
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В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»

Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Киев, 8 июня. Американским властям необходимо отказаться от попыток говорить с Россией с «позиции силы», потому что подобный подход является бесперспективным.

Таким мнением поделился член международного комитета российского Совфеда Сергей Цеков, комментируя предстоящие переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В администрации 46-го лидера США сообщили о начале европейского турне американского политика, которое подразумевает личную встречу с Путиным в Женеве «с позиции силы».

«С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее Цеков заявил, что американское оружие убивает жителей Украины. По его словам, самые отъявленные сепаратисты сегодня сидят в киевских кабинетах, в то время как простое население Донбасса выступает за братство славянских народов, писал ФАН.

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Все новости / Политика / В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
байден совфед цеков
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