Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки

Москва, 8 июня. Решение продлить программу льготной ипотеки позволит рынку постепенно адаптироваться к новой ситуации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Резкий отказ от льготной ипотеки, по мнению Решетникова, мог бы привести к негативным последствиям. Речь идет о провале спроса и отказе от новых проектов.

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — подчеркнул министр в беседе с «Известиями».

Российский президент Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля следующего года на новых условиях. Ставка будет повышена до 7%. Размер кредита не должен превышать 3 млн рублей. Риелтор Алексей Силантьев считает, что это решение не приведет к снижению цен на рынке недвижимости.