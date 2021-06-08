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08 июня 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
Все новости

Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки

Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
pixabay.com

Москва, 8 июня. Решение продлить программу льготной ипотеки позволит рынку постепенно адаптироваться к новой ситуации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Резкий отказ от льготной ипотеки, по мнению Решетникова, мог бы привести к негативным последствиям. Речь идет о провале спроса и отказе от новых проектов.

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — подчеркнул министр в беседе с «Известиями».

Российский президент Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля следующего года на новых условиях. Ставка будет повышена до 7%. Размер кредита не должен превышать 3 млн рублей. Риелтор Алексей Силантьев считает, что это решение не приведет к снижению цен на рынке недвижимости.

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