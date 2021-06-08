Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
Все новости
08 июня 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
Все новости

Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19

Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Курск, 8 июня. Жителей Курской области старше 65 лет ждет единовременная выплата после прохождения вакцинации против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, 3 тыс. рублей получат местные жители, привитые первым компонентом с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года. За выплату ответственен региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Каких-либо заявлений на получении денег писать не придется — средства начислят на счет, куда курянам поступает пенсия. Если будет необходимо, данные о картах запросят непосредственно у вакцинированных.

На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию в Курской области 121 570 человек. Всего в регионе проживают 197 тыс. человек старше 65 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов. Глава государства подчеркнул, что препарат «признан специалистами, не только нашими, но и международными, самым эффективным». Путин выразил уверенность, что российская вакцина «самая безопасная в мире».

Как сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, эффективность вакцины «Спутник V», созданной учеными из Центра имени Гамалеи, в данный момент превышает 96%. Министр подчеркнул, что россиянам не следует волноваться, и надлежит активнее участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
курская область вакцинация выплаты коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 105394 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 61012 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 42675 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34541 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34461 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru