Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19

Курск, 8 июня. Жителей Курской области старше 65 лет ждет единовременная выплата после прохождения вакцинации против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, 3 тыс. рублей получат местные жители, привитые первым компонентом с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года. За выплату ответственен региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Каких-либо заявлений на получении денег писать не придется — средства начислят на счет, куда курянам поступает пенсия. Если будет необходимо, данные о картах запросят непосредственно у вакцинированных.

На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию в Курской области 121 570 человек. Всего в регионе проживают 197 тыс. человек старше 65 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов. Глава государства подчеркнул, что препарат «признан специалистами, не только нашими, но и международными, самым эффективным». Путин выразил уверенность, что российская вакцина «самая безопасная в мире».

Как сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, эффективность вакцины «Спутник V», созданной учеными из Центра имени Гамалеи, в данный момент превышает 96%. Министр подчеркнул, что россиянам не следует волноваться, и надлежит активнее участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19.