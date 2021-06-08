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08 июня 03:07
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новостей
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
Все новости

США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам

Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
Global Look Press  /  Liu Jie

Вашингтон, 8 июня. Власти США смогли вернуть 2,3 млн долларов, которые были выплачены в криптовалюте устроившей кибератаку на Colonial Pipeline хакерской группе DarkSide, сообщило в понедельник ФБР.

По словам главы Colonial Pipeline Джозефа Блаунта, компания перечислила вымогателям криптовалюту на 4,4 млн долларов. По данным ФБР, возвращено более половины от этой суммы.

«Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям», — сообщается в микроблоге ФБР в Twitter.

Американские власти изъяли 63,7 биткоина, предположительно, переданные в качестве выкупа группировке DarkSide после атаки на Colonial Pipeline 8 мая.

В результате кибератаки на Colonial Pipeline в работе системы возникли трудности. Инцидент привел к дефициту топлива во многих американских штатах на юго-востоке США.

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Все новости / Политика / США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
сша кибератака colonial pipeline darkside
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