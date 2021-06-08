США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам

Вашингтон, 8 июня. Власти США смогли вернуть 2,3 млн долларов, которые были выплачены в криптовалюте устроившей кибератаку на Colonial Pipeline хакерской группе DarkSide, сообщило в понедельник ФБР.

По словам главы Colonial Pipeline Джозефа Блаунта, компания перечислила вымогателям криптовалюту на 4,4 млн долларов. По данным ФБР, возвращено более половины от этой суммы.

«Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям», — сообщается в микроблоге ФБР в Twitter.

Американские власти изъяли 63,7 биткоина, предположительно, переданные в качестве выкупа группировке DarkSide после атаки на Colonial Pipeline 8 мая.

В результате кибератаки на Colonial Pipeline в работе системы возникли трудности. Инцидент привел к дефициту топлива во многих американских штатах на юго-востоке США.