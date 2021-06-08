Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом

Киев, 8 июня. Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле. Об этом сам глава Украины сообщил после телефонного разговора с коллегой.

Зеленский отметил, что собирается обсудить на встрече пути стратегического сотрудничества США и Украины.

«Благодарю Джо Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года», — написал в Twitter Зеленский.

Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал подробности о телефонном разговоре Байдена и Зеленского. По его словам, в ходе беседы, глава Белого дома заявил, что США готовы дать Украине максимальные гарантии безопасности.