Киев, 8 июня. Представитель офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас решающий момент для остановки Вашингтоном возведения газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»).

Подоляк подчеркнул, что строительство трубопровода якобы закончится последствиями для Украины. Он заявил, что газопровод должны обсудить президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский перед саммитом, на котором встретятся американский и российский лидеры.

Представитель Офиса президента Украины огорчен тем фактом, что окончание возведения «СП-2» ослабит усилия США по «сдерживанию» России. Подоляк утверждает, что у Байдена еще есть возможность использовать инструменты, которые у него имеются.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал «Северный поток — 2» проявлением шантажа глобального уровня. Украинский президент отметил, что «СП-2» является якобы шантажом, а не экономическим аспектом.