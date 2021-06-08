Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств

Москва, 8 июня. Народные советы по лечению коронавирусной инфекции лучшем случае бесполезны, а в худшем — вредны, сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.

Медик в эфире радио Sputnik рассказал, что в числе народных способов лечения есть совет употреблять внутрь соду и перекись водорода. Однако ни один из этих продуктов не поможет вылечиться.

Сапего отметил, что несколько капель перекиси водорода, которые рекомендуется принимать, не добавят большого количества кислорода в организм. Речь идет о нескольких миллиграммах в день, что ничтожно мало.

Никакой пользы в быту больной человек от ощелачивания организма с помощью соды не получит, заявил Сапего. Он напомнил, что ощелачивать больного человека могут только в реанимации.

Головная боль в некоторых случаях может быть опасна для жизни. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.