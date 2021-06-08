Названы признаки скорой поломки телефона

Москва, 8 июня. Большое количество установленных приложений на телефоне и сложная система приводят к быстрому износу устройства.

Ремонт таких гаджетов возможен не всегда. Существует большое количество признаков, которые говорят о скорой поломке телефона. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».

«Так, проблемы с экраном в результате механического воздействия (удара) могут привести к тому, что снижается чувствительность, сенсорный ввод становится проблематичным. Проблему можно решить, заменив стекло, но это дорогостоящая процедура, и она не всегда может помочь», — сказала она.

Также о скорой поломке свидетельствует «зависание» смартфона, медленная работа, сбои и перегруженность софта. В таком случае телефон нужно нести в ремонт и возвращать к заводским настройкам.

Очень часто у смартфона начинает нагреваться аккумулятор. Такие смартфоны приходится часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается и в обычном состоянии, значит, он скоро может взорваться. О большом износе устройства также свидетельствуют полосы на экране, резкое отключение устройства или посторонние элементы на изображениях.

Ранее россиянам назвали основные ошибки при зарядке смартфонов. Лучше всего использовать для зарядки свои кабель и адаптер. Также нужно с осторожностью подключать к питанию телефон в незнакомом месте. Через кабель можно не только зарядить смартфон, но и скопировать информацию.