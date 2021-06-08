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03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
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Названы признаки скорой поломки телефона

  /   Обновлено: 08 июня 2021 02:45
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
Prt Scr youtube.com  /  @ China Gadgets

Москва, 8 июня. Большое количество установленных приложений на телефоне и сложная система приводят к быстрому износу устройства.

Ремонт таких гаджетов возможен не всегда. Существует большое количество признаков, которые говорят о скорой поломке телефона. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».

«Так, проблемы с экраном в результате механического воздействия (удара) могут привести к тому, что снижается чувствительность, сенсорный ввод становится проблематичным. Проблему можно решить, заменив стекло, но это дорогостоящая процедура, и она не всегда может помочь», — сказала она.

Также о скорой поломке свидетельствует «зависание» смартфона, медленная работа, сбои и перегруженность софта. В таком случае телефон нужно нести в ремонт и возвращать к заводским настройкам.

Очень часто у смартфона начинает нагреваться аккумулятор. Такие смартфоны приходится часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается и в обычном состоянии, значит, он скоро может взорваться. О большом износе устройства также свидетельствуют полосы на экране, резкое отключение устройства или посторонние элементы на изображениях.

Ранее россиянам назвали основные ошибки при зарядке смартфонов. Лучше всего использовать для зарядки свои кабель и адаптер. Также нужно с осторожностью подключать к питанию телефон в незнакомом месте. Через кабель можно не только зарядить смартфон, но и скопировать информацию.

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