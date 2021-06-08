Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией

Вашингтон, 8 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джо Байденом отношения с Россией. Об этом глава Североатлантического альянса заявил по завершении переговоров в понедельник.

Переговоры прошли 7 июня в Вашингтоне. Стороны обсудили Россию и согласились в необходимости двойственного подхода к вопросу.

«Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией», — цитирует Столтенберга ТАСС.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, пройдет заседание Совета Россия – НАТО перед саммитом альянса в Брюсселе.

По словам Столтенберга, он обсудил с Байденом контроль над вооружениями и приветствовал продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обсуждает с РФ возможность созыва Совета Россия — НАТО на уровне послов. Генсек Альянса отметил, что между сторонами сейчас существует много разногласий, которые можно уладить, сев за стол переговоров.