Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей

Москва, 8 июня. Пенсионный фонд РФ ведет прием заявлений на доплату к пенсии граждан. Семья пенсионеров может максимум получить порядка 12 тыс. рублей ежемесячно.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО, речь идет о дополнительной фиксированной выплате, которую пенсионеры могут получить за иждивенцев: несовершеннолетних детей и детей-студентов до 23 лет. Во втором случае студенты должны учиться на очной форме. Еще одно строгое условие: ребенок или студент не должны работать или получать пенсию.

Получить фиксированную выплату к страховой пенсии за иждивенцев могут оба родителя, ее сумма сейчас составляет чуть более 6 тыс. рублей.

«Размер доплаты в 2021 году за одного ребенка-студента составляет 2014,83 рубля. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, поэтому максимальная сумма надбавки составит 6044,46 рубля», — говорится в сообщении ПФР.

Таким образом семья может получить чуть более 12 тыс. рублей. В фонде добавили, что у неработающих пенсионеров фиксированная выплата и доплата к ней индексируется каждый год.

Федеральное агентство новостей /

Если речь идет о совершеннолетних студентах, родителям нужно будет предоставить в ПРФ документы из учебного заведения. При этом неважно в государственном или частном вузе учится ребенок. Для получения доплаты за ребенка младше 18 лет никаких заявлений писать не придется.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ принял новые правила, согласно которым ПФР теперь будет обязан уведомлять россиян о назначении им федеральной социальной доплаты (ФСД). Она положена неработающим пенсионерам, если общая сумма получаемых выплат не достигает величины прожиточного минимума. Это правило действует в отношении и регионального, и федерального прожиточного минимума пенсионера.

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