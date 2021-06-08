Названы выплаты, которые ждут россиян летом

Москва, 8 июня. Некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут получить новые соцвыплаты или повышение пособий. Об этом сообщил юрист Алексей Петропольский.

Он напомнил в беседе с «Праймом», что 1 августа в ПФР перерастают пенсии для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастит на три индивидуальных коэффициента — на 300 рублей.

Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет в августе получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. С 1 июля на матподдержку могут рассчитывать беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении. Речь идет о выплатах в размере 6350 рубля. Неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат пособие в размере 5650 рублей.

Петропольский напомнил о важном условии получения выплат. По его словам, их смогут получить только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Ранее в ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии. В частности, прибавку к выплатам получат те пенсионеры, которые уволились с работы в феврале.