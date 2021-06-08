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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
Армия
Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
00:05
Происшествия
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Названы выплаты, которые ждут россиян летом

  /   Обновлено: 08 июня 2021 01:30
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 8 июня. Некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут получить новые соцвыплаты или повышение пособий. Об этом сообщил юрист Алексей Петропольский.

Он напомнил в беседе с «Праймом», что 1 августа в ПФР перерастают пенсии для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастит на три индивидуальных коэффициента — на 300 рублей.

Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет в августе получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. С 1 июля на матподдержку могут рассчитывать беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении. Речь идет о выплатах в размере 6350 рубля. Неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат пособие в размере 5650 рублей.

Петропольский напомнил о важном условии получения выплат. По его словам, их смогут получить только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Ранее в ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии. В частности, прибавку к выплатам получат те пенсионеры, которые уволились с работы в феврале.

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юрист соцвыплаты матподдержка
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